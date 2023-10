Com Messi, Argentina é convocada para duelos das Eliminatórias

Na manhã desta quinta-feira (5), a convocação da Argentina para os dois próximos jogos das Eliminatórias foi anunciada. As partidas em questão ocorrem diante de Paraguai (12 de outubro, em Buenos Aires) e Peru, cinco dias depois, na cidade de Lima.

O nome que certamente gerou maior expectativa se estaria na lista ou não foi justamente o de Lionel Messi. Presença ‘obrigatória’ em condições normais, o camisa 10 está fora de combate no Inter Miami desde o último dia 20 de setembro quando se ressentiu de dores musculares.

De lá pra cá, o clube dos Estados Unidos tem sido bastante cauteloso com o quadro clínico do avante de 36 anos de idade. Mesmo na decisão da US Open Cup, diante do Houston Dynamo, ele sequer ficou no banco de reservas em duelo onde a representação da Flórida ficou com o vice-campeonato.

Por outro lado, um nome de grande relevância na Albiceleste acabou se tornando indisponível recentemente e não foi mencionado pelo técnico Lionel Scaloni, caso de Ángel Di María. O atacante do Benfica sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda na útlima terça-feira (3), diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa.

Confira a convocação da Argentina para os próximos dois embates das Eliminatórias

