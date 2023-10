Morelos espera ganhar oportunidade rara no clássico

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (08), às 16h, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá três desfalques para a partida, já que o lateral-esquerdo Dodô, o meia Lucas Lima e o atacante Soteldo terão que cumprir suspensão. Assim, abre uma oportunidade para aqueles que vem tendo poucas chances no clube. Como é o caso de Alfredo Morelos.

Contratado sob grande expectativa da torcida, o atacante ainda não teve a oportunidade de mostrar para que veio. O colombiano jogou apenas uma partida pelo Peixe, entrando no segundo tempo e tenta ganhar espaço na equipe. Ele entrou em campo na derrota para o Cruzeiro por 3 a o, mas mal tocou na bola.

Marcos Leonardo é titular absoluto, mas, quando precisou acionar outro atacante do banco de reservas, tanto Aguirre quanto Marcelo Fernandes, escolheram Julio Furch para entrar em campo.

O cenário agora é diferente. Afinal, o Peixe tem os desfalque de Soteldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também do colombiano Mendoza, que está com um estiramento na panturrilha direita. Sendo assim, Morelos pode receber sua primeira oportunidade como titular do Santos desde que veio do Rangers, da Escócia. Ele pode fazer uma dupla de ataque ao lado de Marcos Leonardo, mas atuando um pouco mais recuado.

No seu antigo time, ele marcou 125 gols e distribuiu 32 assistências em 269 jogos. Ele é o terceiro maior artilheiro da história da Liga Europa, com 32 bolas na rede. Agora, tenta repetir esse sucesso na Vila Belmiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.