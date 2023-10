O que ainda está em jogo para o Corinthians em 2023?

O Corinthians caminha para mais um final de temporada frustrante para o seu torcedor. Afinal, o Timão foi eliminado de todas as competições que disputou no ano, além de brigar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Alvinegro ainda tem objetivos a cumprir em 2023.

A prioridade é se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Corinthians é o 13° colocado, com 30 pontos, quatro a mais que o Vasco, primeiro time dentro do grupo de descenso da competição. Caso consiga uma boa arrancada, o Timão já começa a olhar com outros olhos uma vaga nos torneios continentais.

Na classificação, o Alvinegro está a 11 do G-6, por isso, precisa de uma arrancada se quiser jogar a próxima Libertadores. A tarefa pode ser facilitada se times brasileiros forem campeões de Libertadores e Sul-Americana, o que abriria mais uma ou duas vagas no Brasileirão. Contudo, uma sequência de triunfos aparece como essencial.

Além disso, terminar em uma boa posição na tabela significa mais dinheiro no cofre do clube. A meta de orçamento do Corinthians para este ano previa o sétimo lugar no Brasileirão, o que deve garantir cerca de R$ 31,5 milhões de premiação. Contudo, se terminar na atual posição, o Timão vai lucrar em torno de R$ 16,6 milhões, quase metade do previsto. O Alvinegro também não bateu a meta no Paulistão e Libertadores, compensando na Copa do Brasil.

Corinthians avalia quem fica e quem sai para o ano que vem

Por fim, a reta final da temporada também pode servir como laboratório para o clube. Com contrato longo no Corinthians, o técnico Mano Menezes vai usar as próximas partidas para saber quem deve ficar ou não no Timão no ano que vem. Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Cantillo, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto e Ruan Oliveira, por exemplo, tem contrato se encerrando no final de 2023

O longo vínculo com Mano Menezes é justamente para o treinador começar a reformulação e criar um Corinthians vencedor no futuro. Processo parecido com o que ele fez em 2008 e 2014. Assim, poucos jogadores têm garantia de permanência no Parque São Jorge na próxima temporada.

