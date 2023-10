Valencia exige retratação de Vini Jr. após depoimento do atacante

O Valencia criticou a declaração de Vini Jr à Justiça espanhola. Aliás, o clube exige que o atacante do Real Madrid faça uma retratação pública. Nesta quinta-feira (5), o atacante confirmou que sofreu atos racistas no Mestalla, no fim da temporada passada, pela liga local.

“Os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas, e o Valencia exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração esta manhã”, afirma, em comunicado, o clube.

A derrota do Real Madrid para o Valencia ficou em segundo plano, na ocasião, perto das ofensas que o atacante sofreu durante a partida. Assim, a arbitragem interrompeu o duelo em oito minutos na metade do segundo tempo, quando o estádio passou a gritar “mono” (macaco) para Vini Jr. O clube anfitrião minimiza o episódio.

“Em relação à informação sobre a declaração, em tribunal, do jogador de futebol Vinícius Jr., afirmando que todo o estádio Mestalla o lançou insultos racistas no jogo entre Valencia CF e Real Madrid CF, na temporada passada, o clube deseja manifestar a sua surpresa, rejeição e indignação”, ponderou.

Em seguida, o Valencia afirma que não tolera racismo. No entanto, classifica as falas de Vini Jr. como “falácias”.

“O clube tem plena consciência da gravidade deste assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Esta questão exige o envolvimento de todos e o Valencia CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações”, colocou.

