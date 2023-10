Ainda com desfalques, Grêmio intensifica preparação para Gre-Nal

O Grêmio dá continuidade à preparação para o clássico contra o Internacional, no domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Imortal vai tentar se aproveitar do momento de fragilidade do rival, que acabou eliminado nas semifinais da Libertadores. No CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Gaúcho comanda atividades com bola e treinamentos táticos, mas ainda não conta com peças de meio e ataque.

No entanto, as ausências não preocupam a comissão técnica neste momento. Afinal, Villasanti e Luan fizeram trabalhos leves de corrida em volta do campo e seguem o planejamento estipulado de forma interna, de olho no controle de carga. Por outro lado, João Pedro Galvão e Everton Galdino, que não são titulares do time atualmente, também trabalham fora dos gramados. O primeiro, por sinal, teve dores na virilha diante do Fortaleza, no Castelão, mas sem lesão confirmada. Já o segundo apresentou fadiga muscular, sendo poupado dos exercícios.





Assim, a grande novidade na escalação contra o Internacional deve ser o retorno do volante paraguaio. De resto, Portaluppi ainda precisa saber se poderá contar com Galvão à disposição, algo que tende a ser confirmar nos próximos dias, quando a preparação se encerrará para a partida de domingo (8).

O Grêmio ocupa a terceira posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, e quer diminuir a distância ao líder Botafogo, hoje com 52.

