Abel corre risco de ficar fora de eventual final de Libertadores

O Palmeiras encara o Boca Juniors nesta quinta-feira (05), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. O Verdão não tem nenhum jogador pendurado que possa ficar de fora da final, caso elimine o time argentino. Contudo, o Alviverde corre o risco de ficar sem Abel Ferreira.

O treinador está pendurado com dois cartões e, se tomar mais um amarelo nesta quinta-feira, o português não poderá comandar o Verdão do gramado do Maracanã, no dia 4 de novembro, contra o Fluminense. Abel foi punido no duelo contra o Deportivo Pereira, na Colômbia, e também no embate contra o Boca, semana passada, na Bombonera.

Assim, o técnico palestrino terá que colocar seu mantra ”cabeça fria” em jogo no Allianz Parque. Contudo, a missão não será fácil. Afinal, desde que chegou ao Brasil, em novembro de 2020, Abel já recebeu 54 cartões. Foram 46 amarelos e oito vermelhos.

Além disso, nesta quarta-feira (04), o treinador foi denunciado no STJD, após ter insinuado, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, que o árbitro Bruno Arleu de Araújo interferiu propositalmente no jogo, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Em caso de punição, o português pode receber gancho de até seis partidas na Série A.

Por fim, entre os jogadores, o Palmeiras só terá desfalques por suspensão em caso de expulsão na partida desta noite. Nenhum jogador do elenco está pendurado com dois cartões amarelos.

