Abel tem menos de 50% de aproveitamento contra times argentinos

O Palmeiras encara o Boca Juniors nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No duelo de ida, as equipes empataram sem gols, na Bombonera, e jogam por uma vitória para irem a final da competição. Contudo, o técnico Abel Ferreira não tem grande aproveitamento quando enfrenta equipes argentinas.

Desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, Abel Ferreira disputou sete partidas contra equipes argentinas. São três vitórias do Palmeiras, três derrotas e um empate, com 47% de aproveitamento.

O primeiro embate contra argentinos foi histórico. Afinal, o Palmeiras encarou o River Plate pela semifinal da Libertadores de 2020, equipe que havia chegado na final da competição continental nos últimos dois anos. Na Argentina, vitória alviverde por 3 a 0. Contudo, o Verdão tomou um susto após ser derrotado no Allianz Parque por 2 a 0 e tomou uma enorme pressão, mas saiu com a classificação. A equipe viria a ser campeã daquela edição.

Na temporada seguinte, um duelo contra os hermanos, valendo título. O Palmeiras encarou o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana. Após vencer por 2 a 1 na Argentina, o Verdão perdeu pelo mesmo placar no Brasil. O duelo foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Nos pênaltis, derrota alviverde, que ficou sem a taça.

Na Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras voltou a encontrar o Defensa y Justicia. Vitória fora de casa, mas perdeu no Allianz Parque, em partida disputada com reservas.

Duelo contra o Boca é tira-teima para o Palmeiras de Abel

Assim, o duelo contra o Boca aparece como um verdadeiro divisor de águas no confronto. O Palmeiras precisa vencer por qualquer placar para conseguir avançar à final, sem precisar dos pênaltis. Caso consiga o triunfo, Abel Ferreira terá um retrospecto positivo contra argentinos, em sua passagem vitoriosa no Alviverde.

