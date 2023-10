Allan passará por cirurgia no tornozelo direito

Allan, jogador do Flamengo, passará por uma cirurgia no tornozelo direito nesta quinta-feira (5). O procedimento, que acontecerá em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, será para tratar de um problema antigo, ao contrário do que vem deixando o volante fora dos jogos.

Na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Athletico, no dia 13 de setembro, Allan deixou a partida com dores no pé esquerdo. Posteriormente, o jogador foi diagnosticado com uma ruptura da fáscia plantar. Assim, com tratamento conservador que deve durar cerca de dois meses, o volante aproveitará o período para tratar do problema no tornozelo.

Dessa forma, a tendência é que Allan só retorne aos jogos do Flamengo na próxima temporada.

Desde que chegou ao Flamengo, no início de julho deste ano, Allan disputou 13 jogos (cinco como titular). Para contar com o volante, o clube carioca desembolsou mais de R$ 43 milhões.

