Lucas Braga vê clássico na Arena Barueri como benéfico ao Santos

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (8), às 16h, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o mando de campo ser do Verdão, a equipe não poderá utilizar o Allianz Parque, por conta de um show. Algo que pode virar um trunfo ao Peixe, segundo Lucas Braga.

O atacante do Peixe acredita que não atuar no gramado sintético pode ser benéfico ao Santos, que está acostumado com a grama natural. O Palmeiras investiu em melhorias na Arena Barueri, mas não conseguiu colocar a grama artificial no estádio.

“Sabemos que eles não estarão no gramado sintético, então, eles vão sentir um pouco. Temos que aproveitar isso para tentar conseguir um resultado positivo”, disse Lucas Braga.

Nos últimos dois jogos, contra Bahia e Vasco, Lucas Braga jogou improvisado como ala, pelo lado direito. Assim, o jogador falou sobre a importância da sequência positiva nos últimos embates e também sobre a adaptação à nova função.

“É uma sequência de vitórias importante para a gente, dois confrontos diretos. Essa vitória contra o Vasco foi especial para a gente. Eu voltando a exercer a função como ala, desta vez, pelo lado direito. O Marcelo (Fernandes) tem me orientando bastante sobre o posicionamento, e a cada estou tentando aperfeiçoar para render melhor na posição, completou o atacante.

Lucas Braga e Santos tentam voltar a vencer o Palmeiras

Aliás, após ficar oito rodadas na zona de rebaixamento, o Santos chega em um momento melhor para o clássico. Em 15º lugar, com 27 pontos, o Peixe vem de duas vitórias consecutivas. Agora tenta voltar a vencer o rival, algo que não acontece há quatro anos.

