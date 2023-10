Felipe Melo critica imprensa e afirma: ‘Fluminense é gigante’

Felipe Melo fez duras críticas para imprensa depois da classificação para final da Libertadores. O zagueiro, assim, fez questão de lembrar que muitos jornalistas cravaram uma vitória do Internacional e uma eliminação do Fluminense antes mesmo da bola rolar.

Fala, Felipe Melo!

“Não é soberba. É gente que não entende de futebol, pega microfone e fala um monte de besteiras. Não é nem soberba. A pessoa dizer que Inter vai ganhar do Fluminense. O Inter poderia ganhar. É um grande clube, com grandes jogadores e já venceu esta competição. Mas é a forma que se fala. ‘Ah, é o sub-40 do Fluminense, não sei quem é velho’… Ninguém vai falar desses camaradas e ninguém vai cobrar. Nós somos cobrados aqui”, disse Felipe Melo na zona mista do Beira-Rio.

“Eu não vejo imprensa. Só fiquei sabendo porque colocaram no telão para nós aqui toda besteira que foi falada. Eu não queria enfrentar o Inter, porque é um gigante do nosso continente. Vim com Palmeiras aqui e perdi. É difícil pra caramba vencer aqui (Beira-Rio)”, completou Felipe Melo.

“Fluminense é gigante”

As críticas não pararam por aí. Felipe Melo, afinal, também fez questão de deixar um recado para imprensa nas redes sociais. O zagueiro, assim, chamou os críticos de “abutres” e celebrou a classificação do Fluminense.

“Ah, mas tem 40 anos… Ah, mas é um time velho… Final! Final! O Fluminense é gigante, cambada de abutre. Parabéns para todo mundo que torceu. A vitória é de todos. A glória é de Deus”, disse Felipe Melo nas redes sociais.

O zagueiro, aliás, entrou em campo como titular e acabou sendo substituído no intervalo. O camisa 30, inclusive, estava pendurado antes da partida e acabou não sendo advertido com cartão amarelo. O jogador, portanto, está confirmado na decisão da Libertadores.

O Fluminense agora aguarda pelo desfecho do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors para saber seu adversário na decisão. A final da Libertadores, afinal, está marcada para dia 4 de novembro (sábado), no Maracanã.

