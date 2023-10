São Paulo tem dor de cabeça para solucionar nas laterais em 2024

O São Paulo ainda tem objetivos para cumprir no Brasileirão, mas é impossível não pensar na próxima temporada. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor vai disputar a Libertadores e a Supercopa do Brasil em 2024. Para isso, já começa a pensar no planejamento para o ano que vem. E as laterais da equipe prometem ser uma dor de cabeça.

Na lateral-esquerda o titular é Caio Paulista. Contudo, o jogador está emprestado pelo Fluminense e o São Paulo terá que desembolsar R$20 milhões para mantê-lo no elenco. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu que o Tricolor vai acionar a cláusula de compra, mas é um grande investimento para os cofres da instituição.

Seu substituto imediato é Welington, que pode sair no ano que vem. Ele quase deixou o São Paulo no meio do ano, para acertar com o CSKA, da Rússia, mas as negociações não foram concluídas. É possível que o jogador volte a ser procurado pelo futebol europeu quando a janela de transferência se abrir.

Já o jovem Patryck, formado nas categorias de base do clube, é visto como promissor, mas ainda precisando evoluir para disputar uma vaga no time titular. Assim, a tendência é que o São Paulo vá ao mercado atrás de um lateral-esquerdo, que chegaria para ser reserva de Caio Paulista.

Lateral-direita do São Paulo também sob avaliação

Contudo, a outra lateral do São Paulo também pode ser uma dor de cabeça. O veterano Rafinha, de 38 anos, admitiu que vai se aposentar no ano que vem, mas não disse quando. O Tricolor vive com a expectativa que ele renove até o dezembro de 2024, mas podendo decidir largar o futebol no momento que achar melhor.

Já seu reserva imediato, que seria o titular em 2023, Igor Vinícius segue no departamento médico. Ele sofreu uma grave lesão no púbis, passou por uma cirurgia no local e não entra em campo desde fevereiro. A expectativa é que o atleta volte a atuar na próxima temporada, mas não se sabe em quais condições deve ser o seu retorno.

Nathan, reserva de Rafinha na temporada, é visto como promissor, mas também tem sondagens da Europa e pode sair. O São Paulo não vai se opor a sua saída. Por fim, Raí Ramos não agradou e deve procurar um novo clube.

Com indefinições, o São Paulo deve ir ao mercado na janela de transferência em busca de novos laterais. Apesar de querer trabalhar com um elenco menor, Dorival Júnior também deseja peças de reposições para construir um time campeão no ano que vem.

