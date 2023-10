Arrascaeta treina e aumenta chances de retornar aos jogos

Arrascaeta realizou, na manhã desta quinta-feira (5), treinamento com o elenco rubro-negro. Em reta final de recuperação de lesão na coxa esquerda, o camisa 14 cumpriu as atividades com os demais jogadores rubro-negros sem dores. Assim, aumenta a expectativa pelo retorno do meia aos jogos do time carioca. No sábado, o Flamengo vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians. A bola rola às 21h.

Arrascaeta iniciou processo de transição aos gramados na quarta-feira, quando realizou trabalho de fisioterapia com bola e circuitos, ainda separado do demais companheiros. Anteriormente, o uruguaio vinha cumprindo cronograma de recuperação na academia. Mas, já nesta quinta, esteve ao lado dos outros jogadores do Flamengo.

Problemas físicos acompanham Arrascaeta em 2023

A temporada de 2023 de Arrascaeta é composta por diversos problemas com lesão. Esses, aliás, começaram ainda no início do ano, quando o Rubro-Negro disputou título importantes, como Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

No fim de agosto o camisa 14 sofreu uma lesão na coxa esquerda e, sem se recuperar a tempo, disputou a final da Copa do Brasil no sacrifício.

