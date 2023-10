Arias analisa os possíveis adversários do Fluminense na decisão

Depois da classificação diante do Internacional no Beira-Rio, John Arias fez uma análise dos possíveis adversários do Fluminense na final da Libertadores. O colombiano, assim, afirmou que Palmeiras e Boca Juniors são dois times “copeiros” e merecem respeito.

“São dois times grandes e copeiros. O Palmeiras tem um trabalho bem feito com seu treinador (Abel Ferreira). O Boca está em ascensão e tem jogadores como Cavani. Independentemente de quem vier, vamos encarar com muito respeito e desejamos sair campeões no Maracanã”, declarou Arias na zona mista do Beira-Rio.

Momento do Arias

O meia-atacante é um dos destaques do Fluminense nesta temporada e vem sendo decisivo na Libertadores. O colombiano, afinal, participou dos dois gols da equipe tricolor no jogo de ida da semifinal.

Com 26 anos, Arias chegou ao Rio de Janeiro em 2021. O meia atacante, assim, vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nos últimos dois anos. O colombiano tem contrato até agosto de 2025 e está próximo de entrar de vez na história do clube.

Possíveis adversários do Fluminense

Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Depois do empate sem gols na La Bombonera, os dois times precisam vencer para se classificar.

O Boca Juniors tem seis títulos da Libertadores e é o segundo maior vencedor da história da competição. O Palmeiras, no entanto, conquistou três troféus do torneio e está empatado com Flamengo, Santos, Grêmio e São Paulo.

O Fluminense, por outro lado, nunca conquistou um título da Libertadores, mas está motivado em quebrar esta marca. A equipe tricolor, afinal, conta com nomes experientes no elenco e vem realizando uma bela campanha nesta edição.

Um outro combustível para os jogadores tricolores é o local da decisão. A decisão da Libertadores, afinal, será no Maracanã, casa do Fluminense. O jogo está marcado para acontecer no dia 4 de novembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.