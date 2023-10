Ex-Fluminense marca e Brighton arranca empate com Olympique

O Olympique de Marselha empatou com os ingleses do Brighton por 2 a 1 nesta quinta-feira (5/10). O jogo realizado na França, no Estádio Velodrome, foi pelo Grupo B da Liga Europa. Mbamba e Veretout marcaram para o Olympique. O gols do Brighton foram de Gross e do atacante brasileiro João Pedro. O ex-Fluminense entrou na etapa final e marcou, de pênalti, o tento que defiuniu o jogo, aos 43 da etapa final.

Assim, o Olympique foi para dois pontos e o Brigton, que perdeu na estreia, tem um. O Grupo B se completa com Ajax e AEK Athens. Os times também se enfrentaram nesta quinta e empataram em 1 a 1. Assim, o AEK lidera com quatro pontos. O Ajax, vem com dois

Olympique manda no primeiro tempo

Os times não vinham bem. O Brighton levou de 6 a 1 do Aston Villa na rodada passada do Inglês; o Olympique, não vencia há cinco jogos, incluindo nesta série uma surra de 4 a 0 que sofreu do PSG. Assim, era um jogo de recuperação para ambos os lados. Nos primeiros 45 minutos, buscando sempre as finalizações, o Olympique conseguiu seguir para o intervalo com 2 a 0 no placar. O primeiro, aos 19, foi de Mbamba, concluindo jogada de Clauss. No minuto seguinte, o zagueiro Dunk errou feio numa antecipação e deu a chance para Harit cruzar sob medida para Veretout fazer 2 a 0.

Brighton busca o empate

No segundo tempo, o Brighton voltou melhor. Aos 13, uma boa jogada que começou com Lamptey chegou até Mitoma, que rolou para Gross diminuir e recolocar o time inglês no jogo. Aos 41 veio a chance do empate. Lamptey entrou na área e sofreu falta de Clauss. Pênalti. João Pedro cobrou e deixou tudo igual.

