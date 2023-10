Justiça suspende multa milionária a Neymar por construção de lago

O atacante do Al-Hilal, Neymar, teve uma vitória na Justiça nesta quarta-feira (4). Isso porque a Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar para suspender as multas ambientais aplicadas ao jogador por causa da construção de um lago artificial no condomínio AeroRural, na Costa Verde do Rio.

A decisão favorável ao jogador foi do juiz Richard Robert Fairclough, da Vara Única da Comarca de Mangaratiba. A prefeitura, aliás, multou o jogador em R$ 16 milhões pela construção do lago. Ele recorreu da decisão no mês passado e teve resposta positiva agora.

No texto da decisão de Fairclough, o juiz disse que a decisão favorável ao jogador ocorreu após perceber sanções aplicadas a Neymar de maneira desproporcional.

Ao entrar na justiça, os advogados de Neymar alertaram para vícios na qualificação dos autos que o condenam à multa. Além disso, o jogador agiu de boa-fé ao mudar o lago de concreto em uma piscina.

Aliás, a defesa de Neymar citou ainda que o processo foi feito de forma leviana e sem provas. Além disso, o jogador salientou a grande exposição do caso, com ampla divulgação dos valores.

“As investigações foram concebidas em razão da tamanha espetacularização midiática aderida ao caso, unicamente pelo envolvimento de Neymar, que é atleta mundialmente conhecido, pois é notório que uma mera reforma de piscina não seria capaz de tamanha autuação do órgão municipal, sem qualquer evidência concreta”.

