Atalanta segura pressão e vence Sporting na Liga Europa

Em jogo equilibrado no estádio José Alvalade, a Atalanta venceu o Sporting por 2 a 1, nesta quinta-feira (5), e assumiu a liderança isolada do Grupo D da Liga Europa. Os italianos fizeram um grande primeiro tempo e balançaram a rede com gols de Scalvini e Ruggeri. Na segunda etapa, os donos da casa foram para cima, diminuíram com Viktor Gyökeres, de pênalti, e ainda tiveram outras grandes oportunidades de empatar o jogo. No entanto, a grande atuação do goleiro argentino Musso, e a trave, garantiram o triunfo dos visitantes.

Dessa maneira, a Atalanta chegou aos seis pontos em dois jogos e manteve os 100% de aproveitamento na segunda principal competição de clubes do futebol europeu. Por outro lado, o Sporting é o vice-líder com os mesmos três pontos do Sturm Graz, da Áustria, terceiro colocado. Por fim, o Raków Częstochowa, da Polônia, é o lanterna da chave, ainda sem sair do zero.

