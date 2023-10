Valencia sofre ataques racistas após eliminação do Inter

Valencia acabou sendo vítima de racismo depois da eliminação do Internacional na Libertadores. Nas redes sociais, internautas proferiram palavras direcionadas ao atacante como “macaco” e “preto imundo”.

Racismo contra Valencia

“Valencia seu macaco fdp deu a vitória para o Fluminense”, publicou um torcedor do Inter.

“Parabéns Valencia seu preto imundo da desgraça”, escreveu outro internauta.

Vilão do Inter na semifinal

Valencia, aliás, acabou se tornando um dos personagens da semifinal da Libertadores. O atacante, afinal, desperdiçou duas chances claras do Internacional no segundo tempo. Em seguida, John Kennedy e Germán Cano marcaram os gols da virada do Fluminense.

O equatoriano, assim, sofreu muitas críticas dos torcedores nas redes sociais. O jogador, inclusive, protagonizou uma boa atuação no Maracanã e vinha fazendo um bom jogo no Beira-Rio. Os gols perdidos no fim da partida, contudo, não foram bem vistos pelos colorados.

O Internacional entra em campo no próximo domingo (8), diante do Grêmio, às 16h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Depois da eliminação na Libertadores, os jogadores colorados terão um clássico importante pela frente na temporada.

