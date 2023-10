Castán comemora primeiro pelo Cruzeiro e pede foco no Brasileiro

O zagueiro Luciano Castán chegou com desconfiança ao Cruzeiro. Ao ser anunciado, a torcida criticou a diretoria. No entanto, ele se transformou no principal nome da posição. No duelo contra o América, no último fim de semana, o gol da Raposa foi anotado pelo defensor, que comemorou muito.

“Muito feliz por marcar o meu primeiro gol com essa camisa. Infelizmente, a vitória não veio, mas creio que vamos sair deste momento complicado e voltar a vencer na competição”, disse o defensor.

Afinal, Castán foi titular em 23 dos 25 jogos que o Cruzeiro fez até aqui. Ele é líder de estatísticas importantes, como nos acertos de passes (46,6), bolas longas (3,8) e cortes (4,2) por jogo, segundo levantamento feito pela SofaScore.

Agora o objetivo é coletivo. Afinal, o Cruzeiro vive momento complicado e a quatro pontos da zona de rebaixamento. Castan garantiu que o objetivo é trabalhar nas semanas cheias para mudar o rumo.

“Mais um período intenso de treinamentos, a última parada na temporada. Temos que usar essas semanas para evoluirmos o nosso jogo e estarmos prontos para a reta final do campeonato, que está chegando”, concluiu o zagueiro.

