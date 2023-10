Marrocos pode ser o palco da final da Copa do Mundo de 2030

O presidente da Federação Marroquina de Futebol (FMRF) disse, nesta quinta-feira (5), que o Marrocos quer ser o palco da final da Copa do Mundo de 2030. Após a Fifa anunciar que o país africano será um das três sedes do Mundial do Centenário, com Espanha e Portugal, Faouzi Kekjaa sugeriu que a ideia é construir um novo estádio em Casablanca para ser o local da grande final.

“Esperamos viver uma final extraordinária que homenageie todo o continente e as gerações jovens num estádio em Casablanca, que será extraordinário e maravilhoso”, disse o dirigente à rádio “Mars”.

O presidente da federação disse que a Fifa quer que as três sedes tenham de 14 a 18 estádios disponíveis para a Copa do Mundo de 2030, que terá 48 seleções, assim como na edição de 2026. Na candidatura, o Marrocos propôs seis cidades-sede: Agadir, Marrakesh, Casablanca, Rabat, Tânger e Fez.

“Os locais que vamos apresentar não só terão os requisitos da Fifa, mas também gozarão de diversidade cultural e riqueza geográfica”, afirmou.

Faouzi Kekjaa também disse que os jogos que acontecerão na América do Sul, provavelmente serão cerca de uma semana antes dos outros jogos. As informação é da agência “EFE”.

Na quarta-feira passada, a Fifa divulgou que Portugal, Espanha e Marrocos serão os locais que vão sediar a Copa do Mundo de 2030. Assim, a candidatura conjunta da Europa e África foi a única oficializada perante o Conselho da Fifa.

América do Sul

No entanto, haverá também partidas na América do Sul, mais precisamente no Uruguai, Argentina e Paraguai. Ao mesmo tempo, eles pretendiam fazer uma candidatura em conjunto com o Chile. A ideira é homenagear o centenário da primeira Copa do Mundo, que aconteceu em 1930.

