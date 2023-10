Corinthians volta a treinar, e Mano Menezes prioriza posse e pressão ofensiva

Após a eliminação para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, o Corinthians iniciou a preparação para o duelo com o Flamengo, sábado (7), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. A tendência é que Mano Menezes mantenha a espinha dorsal da equipe, visto que na próxima semana terá a pausa para a Data-Fifa. Nesse sentido, os titulares estiveram em campo no CT Joaquim Grava.

Com isso, a atividade foi focada na posse de bola em um espaço reduzido. Ao longo do trabalho, o treinador procurou fortalecer o movimento pós-perda, visando o duelo com o Rubro-Negro. É um indicativo das mudanças que o comandante pretende fazer não só para a sequência da temporada, como para a reformulação de 2024.

Além disso, estiveram presentes seus atletas das categorias de base do Timão. Entre eles, estão o goleiro Kauê, o lateral Abimael, os zagueiros Alexandre e Vinicius Cressi, e o atacante Breno Zanetti.

No sábado, o treinador deve mandar a campo a maioria dos titulares, que fizeram uma recuperação física no Ceará antes de voltar para São Paulo. Na próxima semana, a competição terá uma pausa em virtude da Data-Fifa, para os jogos das seleções.

Com quatro pontos de diferença para o Z4, o Corinthians tenta voltar a vencer depois da derrota, de virada, no clássico contra o São Paulo. Restando treze rodadas para o fim, a equipe paulista necessita de uma arrancada para afastar o perigo da zona de rebaixamento.

