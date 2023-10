Roma atropela Servette por 4 a 0 na Europa League

A Roma recebeu o Sevette nesta quinta-feira (5) e venceu o time suíço por 4 a 0, em partida da segunda rodada do Grupo G da Europa League. Os gols da vitória italiana no Estádio Olímpico de Roma foram de Lukaku, Belotti (2x) e Pellegrini (deu assistência para o segundo gol). Aliás, vale destacar que o técnico José Mourinho, suspenso por insultar árbitro, cumpriu suspensão neste jogo e não ficou à beira do campo.

Se no Italiano a Roma tem começo turbulento, na 13ª posição, na Europa League vai fazendo o seu papel. A Giallorossi, na segunda colocação, tem seis pontos. Quem lidera o Grupo G é a Slavia Praha, que venceu o Sheriff por 6 a 0 nesta quinta. Ambos estão com seis pontos, mas a Slavia leva vantagem no saldo de gols.

Como foi o jogo

A Roma, contando com o apoio do seu torcedor, começou melhor na partida, com o domínio da posse de bola. Mas, mesmo quando não estava com ela, pressionava o adversário em linha alta. Aliás, foi assim que saiu o gol aos 21 minutos. Após bobeada da zaga suíça, Lukaku recebeu a bola na área e, em chute de rosca com o pé direito, inaugurou o placar. O time italiano ainda teve outras chances para marcar. Já na reta final da partida, o Servette começou a criar boas jogadas, mas não conseguiu o empate. A chance mais perigosa foi ainda no início da partida.

Segundo tempo

Com menos de trinta segundos da etapa complementar, a Roma chegou ao seu segundo gol. Belotti aproveitou escorada de cabeça de Pellegrini e chutou cruzado na saída de Jeremy Frick. Posteriormente, aos seis minutos, foi a vez de Pellegrini marcar, num lindo chute, tirando do goleiro suíço. Aliás, não parou por aí! Aos 14′ Belotti, de novo ele, mergulhou de cabeça em cobrança de escanteio e guardou o quarto gol da Roma. Assim, o time de José Mourinho, com a larga vantagem no placar, controlou a partida até o apito final.

Próximas partidas

O próximo desafio da Roma na Europa League será no dia 26 de outubro, quando recebe o Slavia Praha, da República Tcheca, em casa. A bola rola às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Servette vai até a Moldávia para enfrentar o Sheriff Tiraspol.

