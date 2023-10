De olho no Vasco, Dorival comanda treino e esboça o time

O São Paulo começou a se preparar nesta quinta-feira (5), no CT da Barra Funda, para enfrentar o Vasco no próximo sábado (7) pelo Campeonato Brasileiro. Dorival comandou o treino da equipe no campo depois de passar o início da semana treinando na academia por causa da chuva.

Porém, antes de o treino passar para o gramado, Dorival exibiu um vídeo motivador para o grupo. Em seguida, dividido em dois grupos, o elenco foi para o aquecimento. A defesa, entretanto, fez um treino específico para o setor. Os demais participaram de finalizações e construções de jogadas.

Afinal, na sequência, o treinador comandou um treino coletivo com 22 atletas em espaço reduzido, seguida de um ensaio de bolas paradas.

Dorival Júnior, entretanto, terá desfalques importantes para o jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, a última antes da parada para a Data-Fifa. Depois da paralização, o São Paulo pegará o Goiás só no dia 18.

Rafinha, Beraldo e Calleri, suspensos, desfalcarão o São Paulo contra o Vasco. Nathan, Alan Franco e Juan disputam as posições.

O provável time do São Paulo será formado com Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Juan (Luciano).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.