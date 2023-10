Petraglia admite vender futebol do Athletico-PR para SAF

O Athletico-PR pode ser o mais novo clube brasileiro a se tornar SAF. De acordo com Mário Celso Petraglia, presidente do clube, esta é a tendência para um futuro próximo. O dirigente acredita que a venda do futebol do Furacão para uma empresa é o que pode fazer o clube se expandir e que o modelo atual não permite isto.

Afastado do dia a dia por problemas de saúde, Petraglia acompanha de longe as ações do clube. Mas segue atento ao mercado e afirma que a intenção é encontrar um investidor disposto a comandar o futebol rubro-negro. Assim, a SAF deve ser o destino do Athletico-PR em breve.

“Nós estamos à venda. Nossa posição era de que venderíamos só a parte minoritária, mas com o andar da carruagem, se tiver uma oferta de um parceiro que dê para casar… Até pensamos na venda do controle acionário, mas tem que estar envolvido nos novos projetos. O clube quer se tornar um dos quatro maiores em nível sul-americano, então tem que investir”, disse Petraglia, ao portal ‘ge’, afirmando ainda que essa busca vai muito além de um mero modismo:

“Eu diria que nós batemos no teto, chegamos no nosso limite. Nossa torcida é um terço da de Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional, que maturaram na década de 1970. O Athletico ficou pra trás: a maturação tem acontecido agora e leva 50, 60 anos para formar uma torcida. Ademais, o Paraná é um fenômeno à parte, porque são três ‘Paranás’: o paranaense, o gaúcho e o paulista. Mas estamos crescendo, já somos a maior torcida do estado. Agora, precisamos desses recursos para investir no que é estratégico”.

