Conmebol define horário de Fortaleza x LDU pela final da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (5/10) o horário de Fortaleza x LDU, pela decisão da Copa Sul-Americana. O jogo único que definirá o campeão ocorrerá às 17h (de Brasília), no dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai.

O Leão do Pici se credenciou à disputa do título após eliminar o Corinthians. Após empatar na ida em 1 a 1 com gol de Zé Welison, os cearenses triunfaram por 2 a 0, na Arena Castelão, na segunda semifinal. Já o time equatoriano empatou sem gols com o Defensa y Justicia no segundo jogo. Antes, venceu por 3 a 0 em seus domínios. O cenário para o futuro é animador. Isso porque, apenas com a caga assegurada para a decisão da Sul-Americana em Montevidéu, o Tricolor já embolsou R$ 25,8 milhões de premiação, o que corresponde a cerca de três folhas salariais do clube. A expectativa é a de que o Fortaleza consiga se manter entre os melhores clubes do país e, assim, alcançar novas conquistas de peso. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.