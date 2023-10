Santos manifesta pesar por assassinato de médico no Rio

O Santos emitiu uma nota de pesar pelo assassinato do médico Diego Bonfim, nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro. O ortopedista era torcedor do clube e vestia a camisa do Peixe na hora do crime. Ele e outros dois colegas foram mortos a tiros em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca.

“O Santos FC lamenta o falecimento de Diego Bomfim, santista apaixonado (…) assassinado na madrugada desta quinta-feira, em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Diego estava com o nosso Manto Sagrado durante o trágico momento. O Clube lamenta, também, o falecimento de Marcos Corsato e Perseu Ribeiro Almeida e deseja uma pronta recuperação a Daniel Sonnewend Proença, que também foi ferido, mas foi levado ao hospital e se encontra em estado estável. Nossos sentimentos aos amigos e familiares das vítimas. A nação santista está com vocês!”, diz a nota.

Além de torcedor do Santos, o médico era também irmão da deputada Federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP). A polícia, entretanto, trabalha com a hipótese de que os assassinos confundiram Diego com o filho de um miliciano. Além dos três médicos mortos, os atiradores ainda acertaram um quarto homem, mas este está fora de perigo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.