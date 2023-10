Palmeiras escalado para enfrentar o Boca Juniors no Allianz Parque. Confira!

O Palmeiras está definido para enfrentar o Boca Juniors-ARG na luta pela segunda vaga na final da Copa Libertadores-2023. O técnico Abel Ferreira divulgou a escalação da equipe que duela contra os argentinos a partir das 21h30, no Allianz Parque. E não terá surpresas. Assim, Marcos Rocha está mantido na lateral direita, com Mayke atuando como ponta por aquele lado.

Artur, pela esquerda, e Rony, centralizado, completam o ataque alviverde. Raphael Veiga segue como o grande responsável pela distribuição de jogo para os homens de frente.

Assim, o Verdão entra em campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

Nesse cenário, Endrick fica como opção no banco de reservas para a segunda etapa do confronto que define quem será o adversário do Fluminense na grande final do dia 4 de novembro, no Maracanã.

Palmeiras e Boca Juniors empataram sem gols no primeiro jogo da semifinal disputada na Bombonera, na Argentina. Quem vencer, garante presença na decisão. Novo empate força a disputa por pênaltis.

