Ex-mulher de Daniel Alves afirma que se arrepende de defendê-lo

Preso na Espanha acusado de agressão sexual, o brasileiro Daniel Alves perdeu o apoio de sua ex-esposa. Dinorah Santana, primeira mulher do atleta e mãe de seus filhos, deu entrevista ao “Uol” e afirmou que se arrepende de ter defendido o jogador.

“Daniel que foi casado comigo, aquele homem que ficou 10 anos ao meu lado não seria capaz de uma agressão, e por isso eu o defendi. Mas o homem com quem fui casada também não faria o que fez com os nossos filhos. Então, não tenho mais como opinar. Me separei dele há 12 anos. Não achava que ele seria capaz de muitas coisas, e ele fez”, disse Dinorah, que completou:

“A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber de sua existência. Para mim, ele morreu”, completou.

Ela afirmou que apoiou Daniel Alves principalmente por conta dos filhos, mas revelou que se sentiu usada pelo lateral. A partir do momento que se deu conta da situação, Dinorah decidiu romper.