Torcedores fazem ‘corredor alviverde’ para recepcionar Palmeiras

Os torcedores do Palmeiras fizeram uma bela festa de recepção a seus jogadores, antes da semifinal desta quinta-feira (5), contra o Boca Juniors, pela Libertadores. Nos arredores do Allianz Parque, os alviverdes coloriram as ruas com luzes enquanto acompanhavam o ônibus da delegação entrar no estádio. A iniciativa foi chamada de ‘Corredor Alviverde’.





Por volta das 19h30, portanto a duas horas do começo do jogo, o ônibus do Palmeiras chegou aos arredores do Allianz. Nessa altura, milhares de pessoas já tomavam conta das ruas. Então, ao avistarem a delegação, os alviverdes acompanharam o veículo até a entrada no estádio, promovendo alguns minutos de um belo espetáculo pirotécnico.

Os ingressos para a semifinal se esgotaram com muita antecedência. Assim, o estádio estará lotado para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Boca. No primeiro jogo, em La Bombonera, houve empate sem gols. Assim, quem vencer o confronto de volta se garante na final, no dia 4 de novembro, no Maracanã, contra o Fluminense.

