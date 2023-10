Abel, na chegada ao Allianz: 'Essses jogadores nasceram para fazer história'

Abel Ferreira falou com a imprensa na chegada do Palmeiras ao Allianz Parque na noite desta quinta-feira (5). O técnico português demonstrou total confiança em uma grande apresentação dos seus jogadores na busca pela vaga na final da Copa Libertadores-2023.

“Oportunidade em nossa casa para estar na final. Esses rapazes nasceram para fazer história no clube. Jogar do primeiro ao último minuto para estar na final. É isso que esperamos fazer hoje”, disse o treinador ao canal ESPN.

Após o empate sem gols com o Boca Juniors no jogo de ida na Argentina, quem vencer nesta quinta-feira garante classificação para a decisão do torneio continental.

O adversário será o Fluminense, que eliminou o Inter na outra semifinal. A final está marcada para o dia 4 de novembro, no Maracanã.

