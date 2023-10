777 inicia pagamentos e promete acerto com Vasco até esta sexta

Após a ameaça de perder o controle da SAF do Vasco, a 777 Partners começou nesta quinta-feira (5) o depósito de pagamentos previstos em contrato. A empresa norte-americana anunciou, já na parte da noite, que quitou parte das dívidas que tem com o clube, no valor de R$ 120 milhões. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

De acordo com o repórter, a 777 Partners efetuou o pagamento de R$ 42 milhões, equivalente a 35% valor acordado previamente. Ademais, a empresa indicou que seguirá fazendo depósitos ao longo da próximas horas para quitar toda a dívida. A previsão da 777 é de fazer todo o pagamento ao Vasco até, no máximo a manhã desta sexta-feira. Este é o segundo aporte financeiro no clube: o primeiro, de R$ 120 milhões, foi em 2022, logo após a compra da SAF.

Na realidade, a empresa não era considerada inadimplente, mesmo com o prazo de pagamento tendo expirado há um mês. De acordo com o contrato firmado, o ‘deadline’ para o investimento era o último dia 5 de setembro. Entretanto, havia um prazo de carência de 30 dias, agora expirado. Este novo pagamento, aliás, garantirá à 777 mais 12% das ações da SAF vascaína. A empresa, portanto, chegará a 31%. O próximo aporte será em setembro do ano que vem, no valor de R$ 270 milhões.

