Chapecoense e ABC empatam e seguem calvário na Série B

Na noite desta quinta-feira (5), Chapecoense e ABC empataram em 0 a 0, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Assim, as duas equipes seguem na zona de rebaixamento, em resultado péssimo para as pretensões de ambas. Mas, para os visitantes, o resultado foi ainda pior, já que o time segue na lanterna, com 20 pontos. Por outro lado, a Chape tem 30, mas não conseguirá sair da 17ª posição neste fim de semana.

Apesar da falta de gols, o jogo não foi fraco em emoções, nem em finalizações: foram 40, embora apenas oito delas tenham tomado o rumo da baliza. O domínio em geral foi da Chapecpense, mas o ABC criou as primeiras chances, com Wallyson, chutando com perigo à meta de Airton. Após um mau começo, a Chape foi chegando em chutes de longe, como um de Victor Ferraz. Mas a melhor chance do time no primeiro tempo foi numa cabeçada de Henrique Dourado, que passou perto.

Depois do intervalo, a Chape seguiu no ataque, levando perigo em finalizações de Giovanni. Michael, goleiro do ABC, precisou fazer boas defesas para salvar sua equipe. Com o time potiguar recuado, o time da casa apertou bastante e insistiu nas finalizações, especialmente de longe, mas errou o alvo. Os natalenses, segurando o 0 a 0, melhoraram no fim e chutaram com perigo em pelo menos três vezes, a partir dos 40 minutos. E, nos acréscimos, Anderson Cordeiro soltou uma bomba de longe e acertou o travessão, na última chance dos visitantes de tirar o zero do placar.

Jogos da 31ª rodada

Terça-feira (3/10)

Mirassol 2×0 Londrina

Quinta-feira (5/10)

Chapecoense 0x0 ABC

Sexta-feira (6/10)

Atlético-GO x Ituano – 21h30

CRB x Ceará – 21h30

Sábado (7/10)

Tombense x Juventude – 15h30

Botafogo-SP x Avaí – 17h

Sampaio Corrêa x Novorizontino – 17h

Guarani x Vila Nova-GO – 18h

Domingo (8/10)

Criciúma x Vitória – 18h30

Segunda-feira (9/10)

Sport x Ponte Preta – 20h

