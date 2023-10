Palmeiras goleia Barcelona em estreia na Libertadores Feminina

O Palmeiras começou a Libertadores Feminina deste ano com goleada sobre o Barcelona, do Equador, por 5 a 0. O jogo aconteceu no Estádio Pascual Guerrero, em Cáli, na Colômbia, local fixo dos confrontos da fase de grupos da competição. Assim, o time paulista deu início com o pé direito em sua luta pelo bicampeonato do torneio.

Os gols da vitória palmeirense foram de Poliana, Bia Zaneratto, Amanda Gutierres, Katrine e Letícia Ferreira. A maioria destas jogadoras já estavam no elenco campeão de 2022 e que, agora, tenta novamente o título. Embora tenha virado o primeiro tempo ganhando apenas por 1 a 0, o Verdão conseguiu transformar a vitória em goleada ao longo da segunda etapa.

Dessa forma, o Palmeiras soma três pontos, contra nenhum do Barcelona. No domingo, a equipe volta a campo para enfrentar o Caracas, da Venezuela. No grupo, ainda está o Atlético Nacional, da Colômbia. Os dois melhores times de cada um dos quatro grupos se classifica para as quartas de final, com a final acontecendo no dia 21.

