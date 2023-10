Palmeiras perde nos pênaltis, e Boca Juniors vai à final da Libertadores

O sonho do tetra ficou pelo caminho. Afinal, nesta quinta-feira, o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores 2023. O Verdão recebeu o Boca Juniors (ARG) no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal, mas foi derrotado pelo time de Buenos Aires nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Cavani e Piquerez marcaram os gols durante o tempo regulamentar.

Agora os Xeneizes vão em busca do heptacampeonato de sua história na competição continental. Caso levantem o troféu, a equipe se juntará ao Independiente (ARG) como clubes que mais venceram o torneio, com sete cada uma. Na decisão, o adversário será o Fluminense.

Primeiro tempo

O Palmeiras tentou pressionar no início para fazer valer o fator casa, mas viu um Boca Juniors muito forte na defesa para evitar qualquer perigo alviverde. Com o passar do tempo, o time paulista foi encontrando dificuldades, e os argentinos, em uma rápida escapada, conseguiram abrir o placar. Merentiel, que pertence ao Verdão, recebeu lançamento pela esquerda e ganhou de Gómez na corrida. O atacante xeneize cruzou rasteiro, e o uruguaio Edinson Cavani chegou de carrinho sozinho para marcar. Foi o primeiro gol do camisa 10 pelo clube na Libertadores. Atrás no placar, o time de Abel Ferreira levantou muitas bolas na área de Romero, mas não teve efetividade alguma até o apito soar para o intervalo.

Segundo tempo

Com a necessidade de buscar o resultado, Abel Ferreira voltou para a etapa final com alterações e colocou o time para frente. Kevin e Endrick entraram e melhoraram o Palmeiras, principalmente o segundo. A situação ficou melhor aos 21 minutos, quando Rojo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o domínio do Verdão ficou ainda maior, e Piquerez deixou tudo igual aos 27. O lateral arriscou chute forte de fora da área, e Romero demorou a cair. O goleiro argentino chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O Alviverde seguiu pressionando e quase conseguiu a virada nos acréscimos. Rony, de bicicleta, obrigou Romero a fazer defesa sensacional. No rebote, Endrick tentou lance plástico, mas acabou sendo desarmado pelo goleiro de carrinho.

Pênaltis

Na decisão em penalidades, brilhou a estrela do goleiro Romero, especialista em defesas de pênaltis. Ele pegou duas cobranças, de Raphael Veiga e Gustavo Gómez, para fazer o Boca Juniors vencer por 4 a 2. Valdez, Valentini, Figal e Pol Fernández marcaram para os argentinos. Kevin e Piquerez converteram para o Palmeiras.

E agora?

Classificado para a grande final da Libertadores 2023, o Boca Juniors vai enfrentar o Fluminense. Na última quarta-feira, o Tricolor eliminou o Internacional e se garantiu na decisão. A finalíssima será no dia 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

PALMEIRAS 1 (2) x (4) 1 BOCA JUNIORS (ARG)

Copa Libertadores 2023 – Semifinal – Jogo de volta

Data: 05/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.398 torcedores

Renda: 4.974.909,22

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Kevin, intervalo), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho, 32’/2ºT), Gabriel Menino (Flaco López, 22’/2ºT) e Raphael Veiga; Mayke (Luis Guilherme, 32’/2ºT), Rony e Artur (Endrick, intervalo). Técnico: Abel Ferreira

BOCA JUNIORS: Sergio Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra (Saracchi, 36;’/2ºT) Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Medina e Barco (Valentini, 22’/2ºT); Merentiel (Valdez, 9’/2ºT) e Cavani. Técnico: Jorge Almirón

Gols: Cavani, 22’/1ºT (0-1) e Piquerez, 27’/2ºT (1-1)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartão Amarelo: Rony, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Endrick (PAL); Marcos Rojo, Fabra, Figal, Ezequiel Fernández, Medina e Sergio Romero (BOC)

Cartão Vermelho: Marcos Rojo (BOC)

