Weverton vira chave após eliminação e pede Palmeiras focado no Brasileirão

O Palmeiras está eliminado da Copa Libertadores 2023. Após derrota nos pênaltis para o Boca Juniors (ARG), nesta quinta-feira, o goleiro Weverton lamentou a queda. Na saída do gramado, o camisa 21 disse que o Verdão lutou, mas que não foi o suficiente.

“A gente não fez um bom primeiro tempo, mas melhoramos no segundo tempo. A gente queria ganhar o jogo nos 90 minutos, mas infelizmente a gente não conseguiu. Tivemos bastantes chances no segundo tempo. Conseguimos o empate, tentamos até o último minuto para ganhar o jogo, mas pênalti é isso. É um detalhe. Muitas vezes o emocional também conta, e a gente não não conseguiu ir bem. A gente lamenta o que aconteceu, mas temos que ter tranquilidade e seguir trabalhando firme, fazendo nosso melhor todos os dias para que a gente possa terminar o ano muito bem no Campeonato Brasileiro”, disse o arqueiro à “ESPN”.

A equipe comandada por Abel Ferreira buscava o tetracampeonato da competição, o faria o clube se isolar como brasileiro com mais conquistas no torneio continental. Atualmente, o Alviverde está empatado com Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo.

Agora o Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde busca mais um título, por mais que seja difícil. No próximo domingo, a equipe alviverde tem clássico marcado contra o Santos, pela 26ª rodada. O duelo será disputado na Arena Barueri.

