Leila Pereira faz primeira declaração após eliminação do Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não esperou para dar sua primeira declaração após a eliminação do time na semifinal da Libertadores, em pleno Allianz Parque, diante do Boca Juniors.

“Vamos em frente. Avanti, Palmeiras”, escreveu ela.

Leila vive momento oposto ao que se acostumou à frente do clube alviverde. Inicialmente, foi ovacionada na condição de patrocinadora, com investimentos que permitiram ao Verdão faturar duas Libertadores.

Entretanto, ao exercer o cargo de presidente do clube, o cenário mudou. A presidente passou a conter contratações e durante toda a temporada ouviu chuvas de críticas, em especial após a queda para o São Paulo na Copa do Brasil.

Com um único título em 2023, o do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem somente o Campeonato Brasileiro para se apegar. A equipe, no entanto, está a oito pontos do líder Botafogo.

