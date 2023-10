Abel Ferreira assume responsabilidade por eliminação do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira lamentou a eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors (ARG) na Libertadores, mas assumiu a culpa pela queda. Após a partida, em entrevista coletiva, o comandante não fugiu da responsabilidade e falou também sobre suas escolhas na escalação.

“Querem que eu diga que eu sou o responsável pela eliminação? Não tem problema nenhum. Eu sou o maior responsável pela eliminação de hoje. Quem é o treinador desta equipe? E quem é que está com os jogadores no dia a dia? Quem é que faz de tudo para o Palmeiras ganhar?”, disse Abel, que completou:

“Eu durmo na cama que eu faço, não é na cama que fazem. Entendem o que eu quis dizer? Não sei se falam isso aqui. Eu perco e ganho com as minhas ideias, não é com as ideias dos outros. Se vocês quiserem ou não, eu tenho as minhas ideias. Vocês são jornalistas, e eu sou treinador”, afirmou.

Sem a Libertadores pela frente, o Palmeiras agora tem apenas o Campeonato Brasileiro. A oito pontos do líder Botafogo, porém, o português voltou a afirmar que vai ser difícil desbancar o clube carioca.

“Conhecendo o futebol brasileiro e sul-americano como conheço, não altero uma vírgula sobre aquilo que eu disse: o Botafogo tem tudo para ser campeão brasileiro”, frisou.

