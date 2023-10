Torcida do Fla faz memes após eliminação do Palmeiras; veja!

A ‘zoeira’ rubro-negra, mais uma vez, não teve limites nesta quinta-feira (5), após a eliminação do Palmeiras na Libertadores. Derrotado pelo Boca Juniors nos pênaltis, o Verdão disse adeus às chances de chegar à decisão, contra o Fluminense. Embora o Flamengo tenha caído muito antes, seus torcedores foram os primeiros a provocar os rivais, espalhando memes pelas redes sociais.

Entre as provocações mais recorrentes, estava a piada de que ‘o Palmeiras não tem Mundial’. Mas não ficou por aí. Algumas imagens mostravam torcedores do Boca com máscaras de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Afinal, foi o atacante rubro-negro que decidiu a Libertadores de 2019, contra o River Plate, rival dos xeneizes. O brasileiro, aliás, ganhou admiradores no meio da torcida do time azul e ouro.

Até uma foto de Gabigol em La Bombonera, empunhando uma camisa do Boca, viralizou. Outros internautas postaram um escudo da ‘Flaboca’ numa espécie de híbrido dos dois clubes. A celebração pela derrota do Palmeiras, afinal, faz sentido, já que o Fla não pode ser ultrapassado pelo Verdão em número de conquistas de Libertadores. Ambos seguem com três conquistas cada um.

Veja abaixo outros memes da derrota palmeirense:

