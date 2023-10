Corinthians vive indefinições e poderá ter reformulação para 2024

O Corinthians se despediu da última chance de título na última terça-feira e agora joga para confirmar a permanência da Série A para 2024. Com a queda na Copa Sul-Americana, diante do Fortaleza, o Timão já começa a pensar na próxima temporada, que terá muitas mudanças.

A começar por uma nova diretoria, uma vez que o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves chega ao fim, o Alvinegro espera viver bons momentos. E o planejamento para 2024 já foi iniciado. A contratação do técnico Mano Menezes, por exemplo, é um indício. O treinador, que está em sua terceira passagem pelo clube, era o nome favorito da chapa Renovação e Transparência, considerada a favorita no pleito eleitoral.

Além das mudanças na diretoria e na comissão técnica, o elenco também terá mudanças severas para o próximo ano. Muitos nomes deixarão o clube, e as justificativas são as mais variadas. Fora das quatro linhas, quem também se despedirá é o gerente Alessandro Nunes. Veja a seguir a situação dos nomes do plantel corintiano.

SAÍDAS

O primeiro nome confirmado a deixar o clube é o atacante Pedro, que foi vendido ao Zenit (RUS) em junho. O jogador completa 18 anos em fevereiro, quando poderá assinar com a equipe do Leste Europeu. Outros nomes que certamente deixarão o clube também são dos zagueiro Gil e do lateral-esquerdo Fábio Santos, ambos em fim de contrato. Com idade avançada, eles já mostram sinais de declínio e não serão aproveitados. O ala, inclusive, indicou que deve se aposentar.

O colombiano Víctor Cantillo, o uruguaio Bruno Méndez e o brasileiro Giuliano também estão em fim de contrato. A situação está sendo avaliada, mas todos eles têm grandes chances de não seguirem no Parque São Jorge em 2024. Rafael Ramos, com vínculo até o meio do ano, também pode aparecer na barca.

INDEFINIÇÕES

Se alguns nomes já têm suas situações definidas ou bem encaminhadas, há alguns atletas que ainda não sabem o que será da próxima temporada. É o caso de Renato Augusto e Paulinho, por exemplo, dois ídolos do Timão. As condições físicas dos dois atletas preocupa, ainda mais com a idade avançada de ambos, e o cenário é incerto. O camisa 8 tem mais chances de seguir, enquanto o volante, que se recupera de uma segunda lesão grave no joelho, pode encerrar sua passagem.

O volante Maycon e o lateral-direito Fagner também não sabem onde jogarão em 2024. O meio-campista tem contrato até o fim deste ano e está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Para permanecer com o atleta, o Corinthians terá que negociar uma nova cessão ou então comprá-lo em definitivo. O ala, por sua vez, tem mais um ano de contrato, mas a idade avançada e alguns sinais de declínio ligam o alerto. A vontade do camisa 23, contudo, é de permanecer.

FICAM

No grupo dos prestigiados constam nomes como Cássio, Carlos Miguel, Moscardo, Guilherme Biro, Matías Rojas, Fausto Vera, Roni, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto, Wesley, Felipe Augusto, dentre outros. Tais jogadores fazem parte dos planos do Corinthians e não devem sair. A menos que recebam uma proposta vantajosa para o clube, o que é um outro cenário.

Um caso à parte é do zagueiro Lucas Veríssimo, que está emprestado pelo Benfica (POR) até o meio de 2024. O defensor está nos planos e pode ficar além do período de empréstimo. Para permanecer, porém, o Corinthians terá de negociar com o clube lusitano a compra em definitivo. O Alvinegro tem a preferência em relação a outros clubes pela negociação.

