Relembre os altos e baixos do Fluminense entre 2008 e 2023

O Fluminense está classificado para final da Libertadores após 15 anos. O time chegou na decisão da competição em 2008, mas acabou sendo superado pela LDU no Maracanã. Agora, os jogadores tricolores vão ter uma nova chance de serem campeões dentro do estádio.

2008 – 2023

O clube vivenciou muitos altos e baixos entre 2008 e 2023. O Fluminense, afinal, conquistou dois títulos do Brasileirão e ficou próximo de cair para zona de rebaixamento. Apesar dos momentos conturbados, os dirigentes tricolores tiveram forças para montar um outro time competitivo.

O Fluminense, assim, está novamente na final da Libertadores. Entre as finais de 2008 e 2023, foram cinco participações da equipe tricolor na competição. Diferentemente dos anos citados, os jogadores tricolores não conseguiram apresentar campanhas que enchessem os olhos.

Fluminense na Libertadores

2011

O Fluminense se classificou para Libertadores após ter sido campeão do Brasileirão em 2010. A equipe tricolor avançou na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado pelo Libertad nas oitavas de final

2012

O time chegou na Libertadores após ter sido terceiro colocado no Brasileirão de 2011. A equipe, então, venceu todos os jogos da fase de grupos e passou pelo Internacional nas oitavas, mas acabou sendo desclassificado pelo Boca Juniors nas quartas.

2013

O Fluminense se classificou para Libertadores após ter sido novamente campeão do Brasileirão. O time, assim, passou pelo Emelec nas oitavas, mas acabou sendo superado pelo Olímpia nas quartas.

2021

O time ficou em quinto no Brasileirão de 2020 e retornou para Libertadores após oito anos. A equipe, aliás, se classificou em primeiro no grupo. O Fluminense, no entanto, acabou sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas quartas de final.

2022

Com Ganso, Felipe Melo e Cano, Fluminense chegou motivado na pré-Libertadores. O time, no entanto, acabou sendo eliminado pelo Olímpia nos pênaltis e sequer chegou na fase de grupos da competição.

Rebaixamento

O time sofreu para não cair em algumas edições do Brasileirão. A equipe, aliás, acabou terminando entre os rebaixados em 2013. O clube, no entanto, acabou não jogando na segunda divisão por conta de uma irregularidade da Portuguesa. O caso gerou muita repercussão na época.

Consolidação de Fred

O ex-jogador teve um papel importante durante este período e acabou sendo uma representação deste cenário conturbado do Fluminense. Fred, afinal, participou das conquistas do Brasileirão e também esteve presente nos momentos difíceis. O astro, assim, acabou tendo uma despedida no Maracanã e se consolidou como um dos maiores ídolos da história da instituição.

Renascimento de Diniz

Após ter uma primeira passagem discreta pelo Fluminense, Fernando Diniz retornou para fazer história. O treinador, afinal, deu uma nova cara para equipe tricolor e conseguiu chegar na final da Libertadores apesar de todas as desconfianças. O técnico, assim, está próximo de alcançar um marco gigante na carreira,

Chegou a hora!

O Fluminense agora terá uma nova chance para compensar os anos conturbados que passou. A final da Libertadores, afinal, está marcada para acontecer no dia 4 de novembro, no Maracanã. A equipe tricolor, assim, busca terminar aquilo que começou há 15 anos atrás.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.