Souza faz tratamento no CT e pode iniciar conversas para reforçar o Vasco

Um velho conhecido da torcida do Vasco voltou a fazer parte do dia a dia do clube. Trata-se de Souza, que foi revelado em São Januário em 2008. O volante de 34 anos passou por cirurgia no joelho recentemente, com os médicos cruz-maltinos, e iniciou o tratamento no CT Moacyr Barbosa. Livre no mercado, Souza tem interesse em retornar e pode abrir conversas com a SAF nas próximas semanas.

A princípio, não houve qualquer avanço nesse sentido. Até porque, o Vasco ainda tem um terço do Campeonato Brasileiro pela frente e não sabe se permanecerá na Série A. Além disso, a situação clínica de Souza inspira cuidados, afinal, o jogador tem histórico de lesões. Dessa vez, o problema que o fez sair do Beijing Guoan, da China, foi no menisco. A previsão para a recuperação é de dois a três meses.

A informação da presença de Souza foi publicada, primeiramente, pelo canal ‘Atenção Vascaínos’. Esta, aliás, não é a primeira aproximação entre as partes. Afinal, o volante já se tratou no clube e, entre outras negociações frustradas, chegou a conversar com o diretor Paulo Bracks no início de 2023. Porém, as dores no joelho impediram a formulação de uma proposta.

Para a próxima temporada, a possibilidade segue aberta. Inclusive, o elenco hoje carece de um reforço na posição de Souza. Pela altura, ele já manifestou o desejo de se tornar zagueiro na reta final da carreira, em movimento semelhante ao de Gary Medel.

