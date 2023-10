Jornal de Valência ataca Vini Jr e o chama de ‘Pinóquio’

O Valencia já declarou guerra a Vini Jr. E a imprensa da cidade embarcou, sobretudo, no discurso do clube. Nesta sexta-feira (6), o jornal “Super Deporte”, ofendido com o depoimento do jogador merengue sobre racismo, chama, em sua capa, o craque brasileiro de “Pinóquio”.

A capa causou, então, um tremendo mal-estar no Real Madrid, que considera a publicação “criminosa’, segundo a imprensa da capital. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti deu uma pequena amostra de como os merengues reagiram à provocação.

“Se jogássemos amanhã no Mestalla, levaria Vinicius com certeza. Creio que o tiro está sendo desviado. Vinicius é a vítima. Tanto faz se são um, dois, mil ou 10 mil (torcedores), e os meios de comunicação que querem desviar o tiro me dão pena e raiva”, opinou Ancelotti.

Vini Jr., na última quinta (5), prestou depoimento e um tribunal espanhol e confirmou que sofreu com atos racistas no Mestalla, no último encontro do Real Madrid com o Valencia, na casa do adversário. Em seguida, o clube adversário exigiu uma retratação.

A derrota do Real Madrid para o Valencia ficou em segundo plano, na ocasião, perto das ofensas que o atacante sofreu durante a partida. Assim, a arbitragem interrompeu o duelo em oito minutos na metade do segundo tempo, quando o estádio passou a gritar “mono” (macaco) para Vini Jr.

O craque brasileiro, por sua vez, assumiu a bronca tornou-se uma voz ativa na luta contra o preconceito racial.

