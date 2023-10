James é convocado para a seleção da Colômbia e desagrada Dorival

James Rodríguez novamente vai desfalcar o São Paulo. O meia foi convocado pela seleção colombiana para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo e ficará de fora do período de treinos que o Tricolor Paulista terá durante esta pausa no Campeonato Brasileiro. Algo que desagradou o técnico Dorival Júnior.

A Colômbia encara Uruguai e Equador, nos próximos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente. Com isso, o processo de recondicionamento do meia será afetado mais uma vez. Afinal, o São Paulo segue buscando dar a melhor condição física ao jogador, desde que ele chegou ao Morumbi.

“O James chegou, pouco trabalhou com a gente, pouco vem treinando e nos momentos que poderíamos acelerar o processo ele vai para a seleção. É natural, ninguém vai cortar isso, é mérito. Mas seria muito importante ter ele com a gente, porque quando ele volta não tem a carga de trabalho que a gente vem fazendo na equipe. Leva novamente o processo de acelerarmos um recondicionamento. É o que a gente está lutando até agora com o James”, disse Dorival.

James vem sendo o cara do time reserva, mas quer mudar status

Assim, devido a essa demora para adquirir a forma e estar habituado ao elenco são-paulino, James Rodríguez ainda não conseguiu seu espaço no time titular. Afinal, ele não entrou em nenhum dos dois jogos da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Mas vem sendo o cara do time quando Dorival escalou um time reserva em partidas do Brasileirão.

Diante do Vasco, no sábado, às 18h30, pelo Brasileirão, Dorival deve levar a campo o que tem de melhor neste momento. Assim, James vive a expectativa de, enfim, se tornar titular da equipe do Tricolor.

