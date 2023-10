Abel? Diretoria? Reforços? Quem é o culpado pela eliminação do Palmeiras?

Virou tradição no futebol brasileiro apontar um culpado ou até mesmo um vilão, após uma eliminação em alguma competição. Contudo, no Palmeiras, é possível dizer que o grande antagonista foi o tempo. O Verdão foi eliminado para o Boca Juniors nos pênaltis, nesta quinta-feira (05), no Allianz Parque, e deu adeus ao sonho do tetra da Libertadores. Em uma partida que o time de Abel Ferreira não chegou a ser primoroso ou ”vistoso”, como disse Riquelme alguns dias atrás.

O Palmeiras já dava sinais, ao longo da temporada, que não era mais aquele time avassalador que empilhou conquistar importantes nos últimos anos. Começando pelo início do ano, com as saídas de Gustavo Scarpa e Danilo, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A diretoria entendeu que Abel já tinha peças suficientes de reposição e foi inativa no mercado.

É verdade que o Verdão conquistou o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil, com respeito, dignidade e mostrando força. Mas, ainda no começo da temporada, o time de Abel Ferreira sabia que precisaria de mais para aguentar todos os jogos no ano.

Eliminação na Copa do Brasil e lesão de Dudu, enfraquecem o elenco do Palmeiras

O Alviverde já começava a dar demonstrações que vinha perdendo força ao fazer jogos muito abaixo do que está acostumado. A eliminação para o rival São Paulo, na Copa do Brasil, deu um bom exemplo disso. Afinal, o Palmeiras foi inferior nas duas partidas do mata-mata, o que frustrou o torcedor.

Além disso, a presidente do clube, Leila Pereira, seguia firme em suas convicções de não contratar jogadores, mas sim, um avião para o elenco. Para piorar a situação, um dos ídolos palmeirenses, o atacante Dudu acabou lesionando gravemente o joelho direito e só deve voltar no meio do ano que vem.

Com isso, o time do Palmeiras acabou perdendo o gás, se tornou um time repetitivo e sem criatividade. Abel Ferreira, por sua vez, morreu com suas convicções ao manter o lateral-direito Mayke, como um atacante, para jogar na vaga de Dudu. O tempo maltratou o Verdão, que apostou muito em seu elenco vencedor, mas esqueceu que tudo precisa passar por um processo de renovação.

A garotada foi muito importante contra o Boca Juniors. Luis Guilherme, Kevin e principalmente Endrick mudaram o cenário do jogo. Colocaram velocidade, drible e deram uma verdadeira dor de cabeça para a defesa argentina. No entanto, Abel demorou demais para apostar em seus jovens. Quem sabe com mais tempo em campo.

Além disso, o Palmeiras não soube aproveitar o mau momento do Boca Juniors na temporada. Afinal, com o resultado desta quinta-feira, o time Xeneize soma uma vitória nas últimas 11 partidas. Qual torcedor palestrino não acredita que o time do ano passado ou retrasado teria atropelado os argentinos ainda no primeiro tempo?

O tempo maltratou o Palmeiras, que não se preocupou em acompanha-lo. Agora, nos resta esperar os próximos passos da diretoria e, principalmente, de Abel Ferreira. A verdade é que o Verdão precisa mudar para seguir igual ao que sempre foi: vencedor.

