Em duas passagens, Lucio Flavio tem aproveitamento preocupante. Saiba!

O Botafogo vai contar com os serviços de Lucio Flavio, de forma interina, pela terceira vez desde sua chegada. Afinal, o auxiliar técnico permanente dirigiu o Alvinegro no Brasileiro de 2020, quando sofreu o descenso à Série B, e também na edição de 2022. No entanto, no ano passado, o empresário norte-americano John Textor já havia adquirido a SAF do Glorioso. Agora, depois da demissão de Bruno Lage, o ex-meia inicia nova trajetória no clássico contra o Fluminense, no domingo (8), às 16h, no Maracanã.

Na primeira passagem, o profissional chegou a General Severiano para assumir a função de peça fixa da comissão. Aliás, à época, a diretoria queria alguém que tivesse formação na casa, além de conhecimento e vivência interna do clube. Mas, em 2021, durante a Série A de 2020, teve de tapar, por 18 dias, o buraco deixado por Eduardo Barroca, que acabou desligado por conta do maus resultados. A péssima campanha, inclusive, culminou no rebaixamento da equipe – ao todo, três derrotas e uma vitória nesse período. Na sequência, Marcelo Chamusca surgiu como a aposta para ser o treinador.

Lucio Flavio em 2021

Botafogo 2 x 5 Grêmio – 8 de fevereiro de 2021

Goiás 2 x 0 Botafogo – 13 de fevereiro de 2021

Botafogo 1 x 0 São Paulo – 22 de fevereiro de 2021

Ceará 2 x 1 Botafogo – 25 de fevereiro de 2021

Por outro lado, já em 2022 e com a SAF estabelecida, o cenário foi diferente. Até então no cargo, Enderson Moreira acabou demitido por Textor, que procurava novo perfil de técnico. Até a vinda de Luís Castro, Lucio Flavio dirigiu o time por oito partidas, com quatro triunfos, um empate e três derrotas. O Botafogo, por sinal, alcançou as semifinais do Campeonato Carioca, porém, viu o Fluminense ir à decisão.

Lucio Flavio em 2022

Vasco 0 x 1 Botafogo – 13 de fevereiro de 2022

Botafogo 2 x 1 Resende – 17 de fevereiro de 2022

Botafogo 1 x 3 Flamengo – 23 de fevereiro de 2022

Portuguesa 5 x 3 Botafogo – 27 de fevereiro de 2022

Botafogo 5 x 0 Volta Redonda – 07 de março de 2022

Audax 2 x 2 Botafogo – 13 de março de 2022

Botafogo 0 x 1 Fluminense – 21 de março de 2022

Fluminense 2 x 1 Botafogo – 27 de março de 2022

Nest ano, o auxiliar permanente também chegou a comandar o Alvinegro no Estadual, porém, não como interino. Isso porque o elenco principal estava realizando pré-temporada e não disputou o início da competição. Então, o ex-meia, que era treinador da equipe B, levou seus comandados a campo na primeira rodada, contra o Audax, de Angra dos Reis, no Nilton Santos. Derrota por 1 a 0, com gol de Higor Leite, do meio de campo. Ao todo, são 13 jogos na área técnica pelo Glorioso e um aproveitamento de 41% – cinco vitórias, um empate e sete derrotas.

Apesar de não ter atuado diretamente como técnico, ele foi muito importante no trabalho de Claudio Caçapa, durante a transição de Luís Castro para Bruno Lage. Foram quatro resultado positivos em quatro jogos, diante de Bragantino, Patronato-ARG, Grêmio e Vasco. Nesse intervalo, Lucio Flavio funcionou como o braço direito do ex-zagueiro nos trabalhos do dia a dia, no Espaço Lonier, e ajudou a manter, naquela oportunidade, a grande vantagem na primeira posição da tabela.

Nova comissão do Botafogo

Junto à saída de Lage, outros cinco profissionais também deixaram o clube. São os casos dos auxiliares Luis Nascimento e Carlos Cachada, o preparador físico Alexandre Silva e os analistas Jhony Conceição e Diogo Camacho. Mas a diretoria agiu rápido para suprir as baixas e já definiu qual a comissão, a partir de agora, que tentará tornar o time campeão nacional de 2023. Lucio Flavio assume como interino e Joel Carli como auxiliar. A preparação física será com Diogo Missena, que trabalha por lá desde 2014. Já Marcelo Grimaldi vai atuar na preparação dos goleiros, ajudado por Ricardo Herrera. Na análise de desempenho, seguem Alfie Assis, Rodrigo Mira e Vinícius Bispo.

Botafogo x Fluminense

O clássico diante do Fluminense pode se tornar um divisor de águas para o Alvinegro na temporada. Em baixa no atual momento, vindo de cinco jogos seguidos sem vencer, o líder do Campeonato Brasileiro busca aumentar a vantagem que, hoje, é de sete pontos ao segundo lugar, Bragantino. Aliás, a única mudança confirmada na formação principal é a volta de Marçal. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão no empate com o Goiás, em casa, e retorna na vaga de Hugo. Há a possibilidade de Di Placido também voltar na direita e Tchê Tchê ser utilizado novamente no meio.

