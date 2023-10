Mendoza inicia transição, mas deve ser desfalque no clássico

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (08), na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques, o técnico Marcelo Fernandes ainda desconhece qual será o time titular no clássico. No entanto, sabe-se que não será dessa vez que o treinador terá o retorno do atacante Mendoza.

O jogador vem tendo dificuldades para se recuperar de sua lesão na panturrilha direita. O colombiano teve um estiramento no local na partida contra o Cruzeiro, no dia 14 de setembro e, desde então, vem realizando trabalhos com o departamento médico do clube. Mendoza ainda relata sentir muitas dores no local.

O colombiano iniciou nesta quinta-feira (05), sua transição física para os gramados. Contudo, por conta das dores que o atacante vem sentindo, o clube está sendo cauteloso ao programar seu retorno. Por conta disso, ele deve ficar fora da lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras.

Devido a essas dores, Mendoza realizou novos exames nos últimos dias e uma tomografia para verificar se havia alguma nova lesão, porém, sem novas contusões. O atacante de 31 anos foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo naquela partida e vinha sendo um dos titulares ao longo da temporada do Santos. Neste ano, Mendoza atuou em 36 partidas, marcou nove gols e distribuiu duas assistências.

