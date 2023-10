Nasce Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

A pequena Mavie nasceu, na madrugada desta sexta-feira (6), em uma maternidade na área nobre de São Paulo. Ela é filha do atacante Neymar com Bruna Biancardi.

Biancardi deu entrada na maternidade ainda na quinta-feira (5) após a bolsa romper. Mavie veio ao mundo oficialmente à 0h21.

Aliás, Neymar não pôde acompanhar o parto, afinal, estava na Arábia Saudita. O jogador deixou o país e chegará ao Brasil nesta sexta-feira.

A gravidez de Bruna Biancardi foi anunciada pelo casal em abril, nas redes sociais. Eles deram a entender na ocasião que foi algo planejado.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito”, escreveram na época.

No entanto, após anunciar que seria pai de Mavie, Neymar se envolveu em várias polêmicas. O jogador teve sua vida exposta por uma influenciadora que garante ter ficado com o atleta em um apartamento de luxo, em São Paulo, antes do Dia dos Namorados. Na ocasião, o camisa 10 foi a público e pediu perdão.

Mais recentemente, aliás, o jogador foi visto com duas mulheres em uma boate na Espanha. O caso ganhou repercussão e Bruna Biancardi foi às redes sociais para falar que estava “novamente decepcionada”. Neste caso, no entanto, Neymar não se pronunciou.

O jogador já é pai de Davi Lucca, filho que teve com Carol Dantas.

