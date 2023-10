Palmeiras deixa de ganhar bolada na Libertadores. Veja a quantia!

O Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors, nesta quinta-feira (05), no Allianz Parque, e saiu da Libertadores. Mais do que encerrar o sonho do tetracampeonato, o Verdão deixou de ganhar uma bolada em premiações na competição.

Desde o início do torneio sul-americano até a semifinal, o Palmeiras havia conquistado cerca de R$ 50 milhões. Além disso, o Verdão recebeu uma quantia a mais da Conmebol por cada vitória na fase de grupo, quando o Alviverde teve a melhor campanha.

Contudo, ao ser eliminado na semifinal, o Palmeiras deixa de ganhar, ao menos, R$ 36,7 milhões, prêmio destinado ao vice-campeão. Aliás, o grande vencedor da Libertadores vai desembolsar R$ 94,5 milhões. Se somarmos toda a competição, o campeão do torneio continental pode receber até R$ 136 milhões, além da taça.

Aliás, na previsão orçamentária do Palmeiras para 2022, o clube projetou chegar pelo menos até as quartas de final do torneio sul-americano. Contudo, a meta foi superada. Além disso, o patrocínio com a Crefisa renderia uma premiação de R$ 12 milhões em caso de conquista do torneio. O que não aconteceu.

Quanto o Palmeiras recebeu em cada fase da Libertadores

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 1,5 milhão (R$ 7,3 milhões) pelas cinco vitórias;

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões);

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,3 milhões);

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões);

Total: US$ 9,75 milhões (R$ 50,2 milhões).

