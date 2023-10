Adaílton chega a 50 participações em gols pelo FC Tokyo

Nascido em Camaçari, no estado da Bahia, Adailton está fazendo história do outro lado do mundo, em Tóquio, no Japão. Atuando no país do sol nascente desde 2015, o atacante brasileiro veste as cores do FC Tokyo há quatro temporadas.

No último jogo, disputado no fim de semana, o brazuca atingiu a importante marca de 50 participações em gols pela equipe, em 126 jogos. Uma participação em gol a cada dois 2,5 jogos.

“Feliz pela marca alcançada, e mais feliz ainda por estar podendo escrever minha história no clube. Tem coisas que não vão mudar nunca, e essa é uma delas”, conta o brasileiro, que desde 2015 vive do outro lado do planeta.

“Sou feliz aqui, me adaptei a cultura, aos costumes e vivo minha vida tranquila ao lado da minha família. Não tenho do que reclamar. Eu me sinto em casa e amo este país”, conclui Adailton.

As 50 participações do atacante: 40 gols e 10 assistências.

