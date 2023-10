Corinthians prestes a completar cinco anos sem conquistar títulos

A temporada do Corinthians consolida um momento melancólico. Eliminado na Copa Sul-Americana para o Fortaleza, o Timão perdeu sua última chance de faturar um título em 2023. Aliás, sem nenhuma conquista, o Alvinegro vai completar quatro temporadas sem ganhar um troféu, algo que havia acontecido, pela última vez, ainda nos anos 80.

A última vez que o Corinthians ficou tanto tempo sem conquistar nada aconteceu entre os anos de 1983 a 1988. O Timão ganhou um Estadual em 83, mas ficou quatro anos sem ganhar nada até ganhar um novo Paulistão em 88. Do ano seguinte em diante o corintiano ficou mal-acostumado.

Afinal, o clube conquistou 27 troféus importantes em 34 anos, com média de quase um por ano. O último título do Timão foi o Paulistão de 2019, em 21 de abril daquele ano. Aliás, o caneco marcou o tricampeonato estadual do Alvinegro na competição, já que havia conquistado a competição, também, em 2017 e 2018.

De lá pra cá, o Alvinegro disputou 20 torneios sem vencer nenhum. Só neste ano são cinco competições, incluindo o Brasileirão. Como o Paulistão do ano que vem está marcado para se encerrar em abril, o Corinthians vai completar cinco anos de jejum.

A atual seca de títulos é a quinta mais longa de toda a história do Corinthians, considerando apenas os títulos mais cobiçados. A maior durou 23 anos entre 1954 e 1977.

