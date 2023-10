Marcos Rojo, sobre expulsão contra o Palmeiras: ‘Um pouco irresponsável’

Falta pouco menos de um mês para a disputa da decisão da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. Entretanto, todos já sabem que a equipe argentina terá um desfalque no setor defensivo, caso de Marcos Rojo.

Por conta do cartão vermelho tomado aos 21 minutos do segundo tempo, diante do Palmeiras, o zagueiro assistirá da arquibancada a final continental que acontecerá no dia 4 de novembro. Algo que, em sua opinião, foi fruto de sua própria irresponsabilidade:

“Foi um pouco irresponsável. Isso me machucou muito e o que mais me machuca é que vou perder a final. Mas não quero deixar de agradecer aos meus companheiros de equipe por todo o esforço que fizeram, porque eu estava sofrendo do lado de fora e vê-los se entregando… Estou muito orgulhoso deles.”

Além de fazer uma avaliação coletiva onde entende que o Boca fez “uma partida muito boa, o autor do gol no tempo regulamentar (Edinson Cavani) e também o goleiro Sergio Romero foram alvos de elogios especiais por parte de Marcos Rojo.

“Desde que chegou, ele (Cavani) tem mostrado o caminho com trabalho duro, humildade. Ele é um excelente jogador e está no mesmo nível de qualquer outro. A verdade é que ele nos empolga. É um privilégio tê-lo aqui no clube todos os dias conosco”, afirmou o zagueiro de 33 anos, arrematando:

“(Chiqui Romero) é um monstro. Sou muito grato a ele por nos colocar onde queríamos estar, na final. Ele é o melhor que existe.”

